Milano | polizia interrompe festa abusiva al parco Lambro

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - La polizia ha interrotto ieri notte una festa abusiva al parco Lambro, a Milano. Alla centrale operativa della Questura di Milano era stata segnalata una festa musica tecno ad alto volume all'interno del parco Lambro con la presenza di circa 150 ragazzi. La musica è stata spenta prima di mezzanotte e, al termine, del deflusso, la polizia, intervenuta con gli agenti del Commissariato Lambrate e della Digos, ha fermato l'auto con gli amplificatori, che sono stati sequestrati. A bordo vi erano un uomo e una donna, entrambi milanesi senza precedenti, la cui posizione in merito all'iniziativa non autorizzata autorizzazioni è al vaglio della ...

