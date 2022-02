Milano, è allarme baby gang: quattro rapine in venti giorni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per la terza volta in poche settimane Milano torna al centro delle cronache per rapine di baby gang di minorenni ai danni di coetanei. Gli ultimi episodi in ordine di tempo sono andati in scena nella serata di domenica 20 febbraio. I poliziotti sono arrivati in piazzale Giulio Cesare alle 23, allertati dalle vittime del secondo raid: due ragazzi di 17 anni che 4 coetanei hanno accerchiato e derubato di 65 euro. Le forze dell’ordine hanno bloccato i giovani in piazza Buonarroti; gli adolescenti rapinati poco prima li hanno riconosciuti. baby gang in azione Da ulteriori accertamenti è emerso che attorno alle 21 della stessa sera la stessa baby gang aveva accerchiato un 16enne in via Buonarroti. Lo aveva quindi costretto a consegnare 50 euro sotto la ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per la terza volta in poche settimanetorna al centro delle cronache perdidi minorenni ai danni di coetanei. Gli ultimi episodi in ordine di tempo sono andati in scena nella serata di domenica 20 febbraio. I poliziotti sono arrivati in piazzale Giulio Cesare alle 23, allertati dalle vittime del secondo raid: due ragazzi di 17 anni che 4 coetanei hanno accerchiato e derubato di 65 euro. Le forze dell’ordine hanno bloccato i giovani in piazza Buonarroti; gli adolescenti rapinati poco prima li hanno riconosciuti.in azione Da ulteriori accertamenti è emerso che attorno alle 21 della stessa sera la stessaaveva accerchiato un 16enne in via Buonarroti. Lo aveva quindi costretto a consegnare 50 euro sotto la ...

VelvetMagIta : Milano, è allarme #babygang: quattro rapine in venti giorni #VelvetMag #Velvet - KilljoyGP : Titolisti prekari. Babygang. 'Un'altra notte di forchette a Milano. È allarme abbuffate.' Somaro! Coltelli, non forchette! ?? - emahincredibile : RT @bimbodibarella: @PaiEstimator un solo grido un solo allarme Milano in fiamme - bimbodibarella : @PaiEstimator un solo grido un solo allarme Milano in fiamme -