Milano-Cortina 2026, Lollobrigida: “Olimpiade in casa coronazione di un sogno partito dopo Torino 2006” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Francesca Lollobrigida, portabandiera nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, ha parlato in conferenza stampa a Malpensa dopo l’arrivo a Milano della bandiera olimpica per Milano-Cortina 2026. La pattinatrice, argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start, ha detto: ”La bandiera olimpica in Italia è importantissima per me. Ho iniziato a pattinare sul ghiaccio dopo le Olimpiadi a Torino nel 2006 e poter partecipare nel 2026 a Milano Cortina è per me la coronazione del sogno da dove sono partita. Significa lavorare duro però poter realizzare il sogno di un’Olimpiade in casa ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Francesca, portabandiera nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, ha parlato in conferenza stampa a Malpensal’arrivo adella bandiera olimpica per. La pattinatrice, argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start, ha detto: ”La bandiera olimpica in Italia è importantissima per me. Ho iniziato a pattinare sul ghiacciole Olimpiadi anele poter partecipare nelè per me ladelda dove sono partita. Significa lavorare duro però poter realizzare ildi un’in...

Advertising

Eurosport_IT : Suona l'inno italiano a Pechino: i Giochi Olimpici passano a Milano-Cortina! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : La Bandiera Olimpica passa a Milano-Cortina! ?? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #MilanoCortina2026 |… - Eurosport_IT : Giusto per informarvi: -887 giorni a Parigi 2024 ???? -1447 giorni a Milano-Cortina 2026 ???? #HomeOfTheOlympics |… - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Dopo il Video in cinese di Attilio Fontana e Luca Zaia anche io ho voluto dare un contributo per il successo di Milano-Cort… - GILIOLADEBORTOL : Milano Cortina, in Italia la bandiera olimpica dei Giochi del 2026 -