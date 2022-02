Milano Cortina 2026 | la bandiera olimpica sbarcata a Malpensa

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– Italia ancora una volta patria delle Olimpiadi. Accadde a Roma nel 1960 per l’edizione estiva, lo fu anche anel 1956 e a poi a Torino nel 2006. Il sei sembra essere un numero fortunato per il Bel Paese. Perché nelsi svolgeranno i Giochi Invernali di. La, come da protocollo sportivo a cinque cerchi, è stata consegnata ai sindaci di, durante la cerimonia di chiusura di Pechino 2022. E la, sventolata da entrambi, anche allo stadio di Pechino, è appena, e mossa allo stesso modo, all’Aeroporto di. C’è una bella foto sui social pubblicata su Facebook, dalla leggenda ...

Advertising

Eurosport_IT : Suona l'inno italiano a Pechino: i Giochi Olimpici passano a Milano-Cortina! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : La Bandiera Olimpica passa a Milano-Cortina! ?? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #MilanoCortina2026 |… - Eurosport_IT : Giusto per informarvi: -887 giorni a Parigi 2024 ???? -1447 giorni a Milano-Cortina 2026 ???? #HomeOfTheOlympics |… - ItaliaNotizie24 : Milano-Cortina, Malagò: “Passaggio di consegne sono come un monito” - ItaliaNotizie24 : Milano-Cortina, Sala: “Enorme responsabilità ma grande opportunità” -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Cortina

Il nuovo comune nato dalla fusione si chiamerà Bardello con Malgesso e Bregano La bandiera olimpica arriva a Malpensa: "Ora al lavoro per2026" Conclusa un'Olimpiade come quella di ...Attorno alle 12.20, a bordo del volo Air China proveniente da Pechino, è sbarcata a Malpensa la bandiera olimpica che sarà conservata, per la prima volta in "doppia copia", ain ...Pechino 2022 è ormai terminata e c’è già chi guarda a Milano-Cortina 2026. La XXV edizione dei Giochi invernali annuncia novità epocali, poiché dopo oltre un ventennio vi sarà un nuovo ingresso nella ...“Quello che significhi una cerimonia di chiusura è stato visto da tutti, ieri, in mondovisione. Uno spettacolo che tra quattro anni ospiteremo nella nostra Arena di Verona dove celebreremo i protagoni ...