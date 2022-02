Milan, occhi su Deulofeu: concorrenza italiana sull’esterno (Di lunedì 21 febbraio 2022) Calciomercato Milan, i rossoneri seguono con grande attenzione Gerard Deulofeu: folta concorrenza di club italiani per lo spagnolo Il Milan sta già guardando al futuro per il mercato. Piace un ex conoscenza di San Siro, ovvero Gerard Deulofeu dell’Udinese. Lo spagnolo è richiesto anche da altre squadre italiane: Fiorentina, Napoli e Roma sarebbero interessate al giocatore. Lo riporta Matteo Moretto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Calciomercato, i rossoneri seguono con grande attenzione Gerard: foltadi club italiani per lo spagnolo Ilsta già guardando al futuro per il mercato. Piace un ex conoscenza di San Siro, ovvero Gerarddell’Udinese. Lo spagnolo è richiesto anche da altre squadre italiane: Fiorentina, Napoli e Roma sarebbero interessate al giocatore. Lo riporta Matteo Moretto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

