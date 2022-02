Milan, coi nuovi sponsor la maglia vale quasi 40 mln (Di lunedì 21 febbraio 2022) Supera i 30 milioni il valore della maglia del Milan dal punto di vista commerciale. Il club rossonero ha ufficializzato oggi l’accordo con wefox, che è diventato così il primo retro sponsor della storia della società. «Siamo lieti di accogliere wefox nella nostra esclusiva famiglia di Premium Partner. È per noi motivo di grande orgoglio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Supera i 30 milioni il valore delladeldal punto di vista commerciale. Il club rossonero ha ufficializzato oggi l’accordo con wefox, che è diventato così il primo retrodella storia della società. «Siamo lieti di accogliere wefox nella nostra esclusiva famiglia di Premium Partner. È per noi motivo di grande orgoglio L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Milan, da Bitmex a wefox: coi nuovi sponsor la maglia vale quasi 40 milioni in ricavi - SteVix23 : RT @FrancescoPren14: @CalcioFinanza Ahia…coi 4 spicci che prende al Milan non lo vedo bene! Andrà da un’altra parte a prendere di più? - ACMFergie : RT @FrancescoPren14: @CalcioFinanza Ahia…coi 4 spicci che prende al Milan non lo vedo bene! Andrà da un’altra parte a prendere di più? - Tozambi_ : RT @FrancescoPren14: @CalcioFinanza Ahia…coi 4 spicci che prende al Milan non lo vedo bene! Andrà da un’altra parte a prendere di più? - cinessiani1 : RT @FrancescoPren14: @CalcioFinanza Ahia…coi 4 spicci che prende al Milan non lo vedo bene! Andrà da un’altra parte a prendere di più? -