Mihajlovi? | “Arnautovic? Mi ricorda Mancini Stasera gli ho chiesto di fare una cosa”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Al colpo di testa di Manaj nel primo tempo risponde la doppietta messa a segno da, che riporta il Bologna alla vittoria dopo due mesi: si chiude così, con il posticipo tra i rossoblù e lo Spezia, la ventiseiesima giornata di Serie A. La pratica è stata chiusa dall’attaccante austriaco nei minuti finali del match, e dopo il triplice fischio dell’arbitro ha parlato così il tecnico Siniša? ai microfoni di Sky: “Dovevamo vincere e non era facile, ma abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo sempre giocato e creato occasioni, bisognai complimenti ai ragazzi. Adesso dobbiamo cercare di vincere qualche partita di fila“. CAMBIO DI MODULI – “Tra Covid, infortuni e condizioni non ottimali sono arrivati un po’ di risultati negativi, ma dopo la sosta siamo saliti di condizione.ho apprezzato ...

... Hickey (78 Vignato), Svanberg, Schouten (65 Aebischer), Soriano (46 Barrow), Dijks (46 Kasius); Orsolini,. A disp.: Bardi, Molla, Binks, Mbaye, Viola, Sansone. All.: Sini?a. ...... Hickey, Svamberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini,. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi, Sansone, Viola, Mbaye, Aebischer, Vignato, Kasius, Barrow. Allenatore:. GLI ...Lo ha dichiarato a Sky l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che all'indomani del proprio compleanno, festeggia con una vittoria sullo Spezia: "Il momento non era facile, dovevamo vincere per ..."Ha fatto l’Arnautovic. Anche con l’Empoli aveva fatto un’ottima gara, con la Lazio così così ma lui è un giocatore diverso dagli altri attaccanti. Mi ricorda un po' Mancini, gli piace più far assist ...