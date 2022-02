Michelle Hunziker: “La vita non è mai una passeggiata a ciel sereno”. Poi parla della storia di Carolina Marconi: “Mi emozioni” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Volevo iniziare questo lunedì con una piccola riflessione insieme a voi. Io ho un attaccamento per l’amore e per la vita smisurato. Lo sapete, sono un cuore felice, anche se la vita per tutti non è mai solo una passeggiata a ciel sereno“. Inizia così una serie di Instagram stories pubblicate da Michelle Hunziker, una “riflessione che vuole condividere con tutti”. “I problemi ci sono, ce li hanno tutti – continua – ma è da un po’ di anni ho deciso di affrontarli sempre di più con il sorriso e con l’idea che tutto sia risolvibile, anche perché quando mi trovo di fronte a storie così, come quella di Carolina Marconi che sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa col sorriso”. Hunziker mostra il libro dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Volevo iniziare questo lunedì con una piccola riflessione insieme a voi. Io ho un attaccamento per l’amore e per lasmisurato. Lo sapete, sono un cuore felice, anche se laper tutti non è mai solo una“. Inizia così una serie di Instagram stories pubblicate da, una “riflessione che vuole condividere con tutti”. “I problemi ci sono, ce li hanno tutti – continua – ma è da un po’ di anni ho deciso di affrontarli sempre di più con il sorriso e con l’idea che tutto sia risolvibile, anche perché quando mi trovo di fronte a storie così, come quella diche sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa col sorriso”.mostra il libro dell’ex ...

