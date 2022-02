“Mia figlia diceva che non riusciva a respirare: è arrivato il Covid e all’improvviso ha scoperto la paura di morire” – Lettera di una mamma (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Valeria Malatesta Un giorno di febbraio, mentre Anna faceva i compiti, all’improvviso mi ha detto: mamma non riesco a respirare. L’ho rassicurata, le ho detto di fermarsi e stendersi un po’, sicuramente era stanchezza. Da quel giorno, ogni tanto mi diceva la stessa cosa, e quando lo diceva la sentivo respirare a fatica, soprattutto il tardo pomeriggio e la sera. Dopo un paio di settimane l’ho portata dalla pediatra che l’ha visitata accuratamente, le ha chiesto se riusciva a fare sport e Anna ha risposto “certo!”. In quei mesi eravamo chiusi in casa ma Anna saltava, ballava, con il nastro, la palla, dal divano alle poltrone. Ero sicura il suo non fosse un problema fisico. La Dottoressa, dopo averla visitata, mi fece l’occhiolino e poi le disse: “Anna il tuo corpo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Valeria Malatesta Un giorno di febbraio, mentre Anna faceva i compiti,mi ha detto:non riesco a. L’ho rassicurata, le ho detto di fermarsi e stendersi un po’, sicuramente era stanchezza. Da quel giorno, ogni tanto mila stessa cosa, e quando lola sentivoa fatica, soprattutto il tardo pomeriggio e la sera. Dopo un paio di settimane l’ho portata dalla pediatra che l’ha visitata accuratamente, le ha chiesto sea fare sport e Anna ha risposto “certo!”. In quei mesi eravamo chiusi in casa ma Anna saltava, ballava, con il nastro, la palla, dal divano alle poltrone. Ero sicura il suo non fosse un problema fisico. La Dottoressa, dopo averla visitata, mi fece l’occhiolino e poi le disse: “Anna il tuo corpo è ...

