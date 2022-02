Metro | periferie | cultura | da Pnrr 4 | 6 mld per ' nuova Roma'

Advertising

voceditalia : Metro, periferie, cultura, da Pnrr 4,6 miliardi per Roma - virgiliopaolo : RT @ItaliaViva: #Palermo, @davidefaraone : 'Periferie, metrò e privati, dopo Orlando si cambia' - davidefaraone : RT @ItaliaViva: #Palermo, @davidefaraone : 'Periferie, metrò e privati, dopo Orlando si cambia' - laura_ceruti : RT @ItaliaViva: #Palermo, @davidefaraone : 'Periferie, metrò e privati, dopo Orlando si cambia' - ItaliaViva : #Palermo, @davidefaraone : 'Periferie, metrò e privati, dopo Orlando si cambia' -

Ultime Notizie dalla rete : Metro periferie

Agenzia ANSA

Molti quindi i fondi previsti, in special modo per la mobilità romana: "Ho scritto al sindaco Gualtieri proponendo uno stanziamento di 1,6 miliardi per il completamento dellaC. E un ampio ......il servizio non solo in zone centrali ma nelle. E poi c'è il tema delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Ci sono pochi punti rispetto alla grandezza della città" . LaC ...Molti quindi i fondi previsti, in special modo per la mobilità romana: “1,6 miliardi per il completamento della Metro C e un ampio ... molto forte anche per le periferie e servirà a ...Metropolitane, tramvie, rilancio del turismo, efficientamento energetico, digitalizzazione: con il Pnrr opere e progetti per dare il via ad una nuova Roma. (ANSA) ...