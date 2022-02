Mercedes-Benz Lease Italia conquista il Premio Industria Felix

(Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –si conferma per ilsecondo anno consecutivo tra i vincitori del “– L’che compete”. Il riconoscimento, riservato allerealtà imprenditoriali con bilanci virtuosi, valorizzal’eccellenza delle aziendene in relazione ai principaliparametri di bilancio., che attraversoun recente rebranding ha raccolto il testimone diCharterway, è stata riconosciuta tra le migliori imprese aconduzione femminile con sede legale nella regione Trentino AltoAdige per performance gestionale e affidabilità ...

