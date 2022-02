Mercato Napoli, interesse per il centrocampista Tameze (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Napoli avrebbe un nuovo obiettivo di Mercato: il centrocampista dell’Hellas Verona Adrien Tameze. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Adrien Tameze. Si tratta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilavrebbe un nuovo obiettivo di: ildell’Hellas Verona Adrien. Ilavrebbe messo gli occhi su Adrien. Si tratta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ToniAzzurri : Mi associo a questa nouvelle vague per cui nel bel mezzo della lotta scudetto ed Europa League si parla di mercato… - Tete2222222 : @majicojr Se intendi valore di mercato direi Juve dopo l’arrivo di Vlahovic. Se intendi valore come completezza della rosa ti dico Napoli - Rougenoir1978 : “Pioli non è un vincente” “Mercato da metà classifica” “Società assente” “Nessuna ambizione” Ecc. Se i topi fosser… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto a 'NM': 'Belotti-Napoli, non è una pista calda, ultime su Fabian, Koulibaly, Lozano, Zanoli, Zerbin… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto a 'NM': 'Belotti-Napoli, non è una pista calda, ultime su Fabian, Koulibaly, Lozano, Zanoli, Zerbin… -