Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Testimoniate la mia presenza qui”

Advertising

CiaoKarol : Medjugorje. ‘Dio vi ha scelto nel piano di salvezza’. Le parole di Maria che toccano il cuore: Un nuovo giorno con… - Olasz_Baromfi : @RadioMariaITA E anche per questa volta è andata bene, spinelli ed eutanasia rimandati a data incerta…. Proprio ver… - MedjugorjeTO : Messaggio della #ReginadellaPace a Marija di #Medjugorje il #25Gennaio 2022: '#Oggi v'invito a ritornare alla preg… - CiaoKarol : Medjugorje. La Madonna ci vuole a Messa: ecco cosa succede e come prepararsi: La Madonna di Medjugorje ci vuole a M… - stefanoboch : Maria di Nazaret, da oltre 40 anni, parla esplicitamente in croato. Ma la nostra mentalità razionalista (ormai alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje messaggio

Il venerdì 24 giugno 2005 Silvia Buso è a. Viene accompagnata in cima alla collina in ... Dopo la traduzione in italiano deldella Madonna, "due persone del mio gruppo mi hanno ...A settembre sono andato per la prima volta a. Ero andato con la mia ragazza per chiedere ... Ilche vogliamo emanare è uno solo, la fede". Concorda con lui Massimiliano Menichetti ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi ci parla di quello che è il centro della sua missione che è venuta a compiere, e da che cosa vuole proteggerci. Sono i preziosi insegnamenti che ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi ci mette, seriamente, in guardia dall’azione del maligno che vuole mettere confusione nei nostri cuori, nelle nostre relazioni e creare divisione.