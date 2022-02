Mazzarri | “Napoli fortissimo | ma il risultato può dipendere da tante cose”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel corso del prepartita del match fra Cagliari e, in onda su Dazn, è intervenuto l’allenatore dei sardi Walter. L’allenatore, come ben noto, è anche un ex, avendo allenato ilfra il 2009 e il 2013. Foto: Getty Images-WalterDi seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Poche chiacchiere, dobbiamo faresul campo. Abbiamo visto giovedì quanto sono forti, noi dobbiamo superare noi stessi per metterli in difficoltà e fare un grande gara”. “Poi ilè figlio di tanti episodi e di, noi dobbiamo dare il massimo: questo è l’impor”.

...escendono in campo alle 19 all''Unipol Domus' per il primo dei due posticipi del lunedì della 26ª giornata. In palio punti per la salvezza per i rossoblù del grande ex Walter, ...È stato conche ilha fatto il grande salto di qualità: l'allenatore ha infatti condotto gli azzurri a vincere la Coppa Italia " contro una Juventus che in quella stagione non aveva ...18.55 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Sarebbe importante fare risultato, però il campionato è molto lungo, ci sono ...Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, prima del match con il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi dobbiamo fare i fatti, non i titoli. Poche chiacchiere, sappiamo che il Napoli è una gr ...