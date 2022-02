Maxi-tassa sulla casa | Mario Draghi cerca la crisi? Tam-tam | il centrodestra fa saltare tutto

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L'impazzimento della maionese politica si misura anche col numero di bufale che riguardano il governo. Una è quella che dipingeindebolito dalla mancata elezione al Quirinale: è vero il contrario, semmai. Il presidente del consiglio ha spedito al parlamento l'avvertimento definitivo: o fanno come dice lui oppure lui si dimette, forte del fatto che al suo esecutivo non c'è alternativa, e che se saltasse lui a Sergio Mattarella non resterebbe altro che sciogliere le Camere. Sfide che può permettersi solo chi non ha nulla da perdere. Un'altra bufala è uscita dalla bocca dello stesso premier pochi giorni fa, quando in conferenza stampa ha dichiarato che la legge delega per la riforma fiscale, all'interno della quale è prevista la revisione del catasto, è stata «votata all'unanimità» dal consiglio dei ministri, e dunque «è difficile cambiarla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maxi tassa

corriereadriatico.it

Leggi Anche Argentina, la 'anti - Covid' sui grandi patrimoni fa centro. Raccolti 2,4 ... La prima tranche deldebito sarà restituita con un pagamento di 731 milioni di dollari . Ma se per ...Secondo gli analisti, ladonazione non sarebbe un gesto filantropico del tutto disinteressato, ... Mentre le azioni regalate, anziché vendute, non sono soggette allasulle plusvalenze. D'...Per questo il Governo ha deciso di applicare una maxi sanatoria e cancellare moltissimi debiti ... Questa cifra non è da considerarsi come la somma di multe e tasse non pagate, bensì ogni singola voce ...ASCOLI - Dopo le maxi bollette, arrivano tributi e imposte locali da pagare. Dopo rinvii e slittamenti, anche per l’emergenza covid, a Palazzo San Filippo sono state definite le tariffe per ...