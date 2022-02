Martina Franca | trovato morto in casa nel giorno del l’interrogatorio e forse della libertà Polizia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) I poliziotti erano andati a prelevato, dagli arresti domiciliari, per condurlo a Taranto, alda parte del gip. Ma lo hannoindove l’uomo era ai domiciliari per un’accusa che l’avvocato era pronto a condurre verso un ridimensionamento fino alla prospettiva di immediata remissione in. Accaduto ain un quartiere a circa due chilometri dal centro abitato, stamattina. Intervento del reparto scientifico, verosimile l’ipotesi del suicidio. L'articoloinneldel...

Advertising

lanza_oreste : @fmastrovito Ora a Martina Franca il centro destra vota Nunzia Convertini - MarynaDeIpanema : @supertony4611 Mammamiaaaaa arrivo subito! anche se preferirei un Bocconotto di Martina Franca. - lily4285361 : @Vane_Sardegna @MikiAV8BHarrier A pochi km da Locorotondo e da Martina Franca ?? - antigiannino96 : @marcullo02 Berardi io lo prenderei domani mattina stupido coglione di Martina Franca - AgoraBlog2 : Servizio “AD ALTO IMPATTO” nel territorio del Comune di San Giorgio Jonico (TA). 3 denunce in stato di libertà e 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca

iL Meteo

Intervento di un'ambulanza e della polizia locale. Conseguenze per le persone comunque non considerate gravi. Tamponamento a circa due chilometri dal centro abitato di, sulla strada statale 172 verso Taranto. `Ennesimo tamponamento' lo definisce il cittadino che lo segnala. Traffico rallentato in tarda mattinata in quel tratto.Ha vinto il Primo premio Comedian Awards " Città di Busto Arsizio 2019 Vincitore Premio della critica del Festival del Cabaret " Città di2020 Vincitore Premio originalità Vacatiandu ...CRISPIANO (Taranto) – Dalla strada che collega Crispiano a Montemesola, è possibile accedere, attraverso una lunga strada sterrata, alla masseria Fogliano, costruita nel XVIII secolo dalla famiglia ...Griglia Timeline Grafo ...