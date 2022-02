Maria Grazia Chiuri e la sfilata di debutto per Dior | un inno al femminismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La Dio(r)ivoluzione di, che debuttò in passerella come prima direttrice artistica donna per Christian. Per celebrare il suo traguardo, come donna e come donna in carriera, laha presentato la sua prima collezione rendendola un omaggio al movimento femminista. La storia è andata così. Siamo a Parigi, alla settimana della moda, dove il brand di lusso Christiansta per presentare la sua collezione Primavera/Estate 2017, e la mente dietro i nuovi capi è appena arrivata nella maison. Si tratta di, una stilista italiana di 53 anni, che aveva precedentemente collaborato con Fendi e Valentino, e che nel 2017 era stata nominata direttrice creativa del marchio, ...