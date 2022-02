Maratona Roma corsa ‘green’ | 3mila alberi piantati in Guatemala per ridurre CO2

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– Acea Run Rome The Marathon, in programma il 27 marzo, è un evento sempre più attento al sociale. Tra i temi all’attenzione di organizzatori e partecipanti vi è quello della crisi climatica, principalmente generata dalle azioni dell’uomo. Tra le opportunità per invertire la rotta c’è il programma di riforestazione messo in atto da zeroCO2 e di cui Acea Run Rome The Marathon è partner. LA FORESTA RUN ROME THE MARATHON – Come il maratoneta raggiunge il traguardo dopo aver compiuto migliaia di passi, così l’obiettivo di invertire la rotta del cambiamento climatico richiede impegno e tanti piccoli passi. Per questo Acea Run Rome The Marathon ha stretto una partnership con zeroCO2 che prevede la creazione di una vera e propria foresta attraverso l’adozione di. Acea Run Rome The Marathon si impegna a piantare...