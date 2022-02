Mara Venier ha deciso il suo futuro con Domenica In: c’è l’annuncio – FOTO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come già successo negli scorsi anni, sono tornate ad arrivare numerose indiscrezioni riguardo il futuro di Mara Venier come conduttrice di Domenica In. Una persona a lei molto vicina ha indicato chiaramente cosa succederà. Sonia Bruganelli e Mara Venier adesso hanno una cosa in comune. Come riportano numerose fonti, fra cui Dagospia, Paolo Bonolis avrebbe L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come già successo negli scorsi anni, sono tornate ad arrivare numerose indiscrezioni riguardo ildicome conduttrice diIn. Una persona a lei molto vicina ha indicato chiaramente cosa succederà. Sonia Bruganelli eadesso hanno una cosa in comune. Come riportano numerose fonti, fra cui Dagospia, Paolo Bonolis avrebbe L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Mara Venier non lascia Domenica In: raggiunto l`accordo col marito #maravenier - oitfx : RT @vaberaperdire: florence welch ospite da mara venier che attende una domanda - infoitcultura : Mara Venier non lascia Domenica In: raggiunto l’accordo col marito - infoitcultura : Domenica In, 'c'è l'accordo sul marito': le clamorose voci in Rai su Mara Venier - CalFactCheck : RT @ParliamoDiNews: Mara Venier lascia Domenica In: cosa è successo e chiarimenti sulle voci #factCheck #MaraVenier #precisazioni https://… -