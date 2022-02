Manuel Bortuzzo durissimo contro Alex Belli: “Ha stressato la vita. Tante cose non le sapevo…” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il giovane Manuel Bortuzzo torna a parlare del rapporto con Alex Belli e di cosa pensa di tutta questa storia L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il giovanetorna a parlare del rapporto cone di cosa pensa di tutta questa storia L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Blond_fairy : Le pagine della nostra vita ?? #fairylu @manuel_bortuzzo - Domenico1oo777 : @LGrullita @manuel_bortuzzo La notte le manca in maniera ENORME da un mese...perché si facevano tante di quelle ris… - Domenico1oo777 : RT @LGrullita: Intanto stanotte tanto x cambiare @manuel_bortuzzo mi manchi tanto ???? #fairylu #gfvip #luluemanuel - Lucia62371572 : RT @LGrullita: Intanto stanotte tanto x cambiare @manuel_bortuzzo mi manchi tanto ???? #fairylu #gfvip #luluemanuel - chiiia__01 : RT @nevergiveup229: 'Insieme per sempre, per sempre!' 'Proviamoci almeno' 'No! Per sempre. Io già lo so. Non pensare mai, mai il contrario,… -