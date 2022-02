Mancini: 'Italia in Qatar, possiamo vincere il Mondiale' (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA - Roberto Mancini è intervenuto in collegamento al forum "Bellezza e Sostenibilità" per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. Il ct dell'Italia ha dichiarato: " ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA - Robertoè intervenuto in collegamento al forum "Bellezza e Sostenibilità" per il Regional Day delle Marche al Padiglionedi Expo 2020 Dubai. Il ct dell'ha dichiarato: " ...

Advertising

sportface2016 : +++#SerieA, #Gravina: 'Stiamo lavorando per spostare la giornata del 20 marzo e dare più tempo all'#Italia di… - sportli26181512 : Mancini: 'Italia in Qatar, possiamo vincere il Mondiale': Le dichiarazioni del ct della nazionale italiana sui play… - Luxgraph : Italia, Mancini: 'Andiamo al Mondiale, possiamo vincerlo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI 2022 - Mancini: 'Riusciremo a portare l'Italia in Qatar' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI 2022 - Mancini: 'Riusciremo a portare l'Italia in Qatar' -