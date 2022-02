Mancini carica i suoi | “Così possiamo vincere il Mondiale”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Intervenuto in collegamento diretto al forum ‘Bellezza e Sostenibilità‘ per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, Robertoha rinnovato la fiducia nei confronti deiuomini. Il C.T. azzurro ha parlato con entusiasmo delle prossime qualificazioni mondiali e di come arriveranno gli azzurri all’appuntamento, queste le sue parole:Intervista Qatar 2022Le dichiarazioni del C. T. -a “Bellezza e Sostenibilità”: Vogliamo andare alperché è una cosa molto importante, perché abbiamo comunque la possibilità di vivere un sogno straordinario e anche la possibilità di vincerlo. Sarà faticoso ma ce la metteremo tutta. Ci sono dei momenti, a volte nella ...

Nonostante per gli azzurri si prospetti una partita, contro la Macedonia del Nord, non priva di difficoltà, Roberto torna a dare la carica alla squadra. Il presidente della Federcalcio: "Commissariamento della Serie A se entro il 25 febbraio non verrà adeguato lo statuto. Mondiali? Ce la giochiamo, sarà difficile" ... Suona la carica il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in vista del primo impegno dell'Italia ai playoff contro la Macedonia del Nord che andrà in scena tra poco più di un mese a Pal ...