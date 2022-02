Manchester United, Cristiano Ronaldo ai saluti senza Champions (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United se non arriverà la qualificazione alla prossima Champions League. I red devils,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022)potrebbe lasciare ilse non arriverà la qualificazione alla prossimaLeague. I red devils,...

Advertising

Daniele20052013 : Manchester United, traguardo 700 vittorie in Premier League - peppe76199232 : RT @MilanUntoldStor: semifinale contro il Manchester United del 1969. In tanti mi chiedono perché quella di Manchester e non la finale di… - CalcioNews24 : Traguardo importante per il #ManchesterUnited ?? - MilanUntoldStor : semifinale contro il Manchester United del 1969. In tanti mi chiedono perché quella di Manchester e non la finale… - toravonsaltato : Se passiamo col Villarreal (si) becchiamo o l’ajax o il Manchester United, tanto vi dovevo -