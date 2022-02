Manaj illude lo Spezia | Arnautovic firma il 2-1 del Bologna

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Ilcentra la prima vittoria del suo 2022, superando in rimonta loper 2-1 al termine di un delicato scontro di bassa classifica. La prima occasione è per gli ospiti e arriva già al 4?. Verde si libera bene del diretto marcatore e scaglia un gran sinistro verso l'incrocio che Skorupski devia in tuffo. I rossoblù rispondono due minuti più tardi con una bella conclusione mancina dal limite diche centra in pieno la traversa a portiere battuto. La partita è bella e i liguri la sbloccano all'11', quando Reca crossa dalla sinistra trovando l'incornata vincente diche porta in vantaggio i suoi. Al 36? i locali provano a reagire con Barrow, il quale ci prova con un debole sinistro sul primo palo ma Provedel è attento e mette in angolo. Al 40? arriva il ...