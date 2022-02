Mamma come nascono i bambini? Ecco come spiegarlo a tuo figlio (Di lunedì 21 febbraio 2022) come spiegare a nostro figlio, come nascono i bambini, è un tema al quale dobbiamo abituarci, perché, prima o poi, arriverà quella domanda, ed è bene farsi trovare preparati. “Mamma, come nascono i bambini, come sono nata io?”. Per un bambino è normale essere curioso, a maggior ragione sulla propria primissima infanzia e sulla propria misteriosa nascita. Non c’è nulla di male a porre la domanda e nulla di male neanche nella risposta. E siccome cicogne e cavoli non sono fattibili come opzioni, la cosa migliore è pensarci prima, per avere una spiegazione credibile. Senza vergogna, gote ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 febbraio 2022)spiegare a nostro, è un tema al quale dobbiamo abituarci, perché, prima o poi, arriverà quella domanda, ed è bene farsi trovare preparati. “sono nata io?”. Per un bambino è normale essere curioso, a maggior ragione sulla propria primissima infanzia e sulla propria misteriosa nascita. Non c’è nulla di male a porre la domanda e nulla di male neanche nella risposta. E siccicogne e cavoli non sono fattibiliopzioni, la cosa migliore è pensarci prima, per avere una spiegazione credibile. Senza vergogna, gote ...

fattoquotidiano : “Funziona proprio come il fucile di mamma e papà”: negli Usa in vendita perfino l’arma per i bambini - angeliki_stg : RT @Antonella78s: Come è sexy quando si arrabbia mamma mia #AlpNavruz - grizzoschettino : @Morelembaum1 Mia mamma la pensa come te. Ti dedico questa mia poesia, che le dedicai molti anni fa. - dedrms : @icantchangesp Mamma mia ci ho litigato l'altro giorno e mi ha bloccata, prima twittava come una pazza per loro - Rosy22bene : RT @Antonella78s: Come è sexy quando si arrabbia mamma mia #AlpNavruz -