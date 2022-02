Maltempo ed economia: 20 bufere da inizio anno, 1 su 2 in Lombardia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Delle 20 bufere di vento in Italia nel 2022, tra raffiche violente e trombe d’aria, il 55% del totale si è verificata in Lombardia E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti regionale sulla base degli eventi segnalati dall’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’allerta della Protezione Civile regionale per vento forte che ancora in queste ore sta soffiando forte in tutto il settentrione lombardo, compreso l’Alto Lago. Già in precedenza era stata diramata “arancione” per le zone della Valchiavenna, della Media-Bassa Valtellina, dell’Alta Valtellina, delle Orobie Bergamasche e della Valcamonica, con un livello di criticità giallo, invece, per laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi occidentali, laghi e Prealpi orientali. Osservati speciali gli alberi che in un anno in Lombardia sono stati al ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 21 febbraio 2022) Delle 20di vento in Italia nel 2022, tra raffiche violente e trombe d’aria, il 55% del totale si è verificata inE’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti regionale sulla base degli eventi segnalati dall’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’allerta della Protezione Civile regionale per vento forte che ancora in queste ore sta soffiando forte in tutto il settentrione lombardo, compreso l’Alto Lago. Già in precedenza era stata diramata “arancione” per le zone della Valchiavenna, della Media-Bassa Valtellina, dell’Alta Valtellina, delle Orobie Bergamasche e della Valcamonica, con un livello di criticità giallo, invece, per laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi occidentali, laghi e Prealpi orientali. Osservati speciali gli alberi che in uninsono stati al ...

