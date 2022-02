Malore improvviso, Sandro si accascia in strada e muore: se n’è andato tra le mani dei medici (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si è accasciato all’improvviso Sandro Brieda mentre era in sella alla sua bicicletta. 57 anni, originario di Cordignano e residente nella frazione di Fratta, a Caneva in provincia di Verona, per lui non c’è stato niente da fare. A quanto si apprende l’uomo era uscito per una corsa in bicicletta, era senza documenti, aveva con sé soltanto il telefonino. All’altezza della rotonda del cimitero è stato colto da Malore. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, avrebbe accostato e tentato di bere, perché la borraccia è stata trovata a terra, ma poi si è accasciato senza più riprendere conoscenza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. I medici del 118 hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma dopo quaranta minuti di rianimazione hanno dovuto arrendersi. Chi conosceva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si èto all’Brieda mentre era in sella alla sua bicicletta. 57 anni, originario di Cordignano e residente nella frazione di Fratta, a Caneva in provincia di Verona, per lui non c’è stato niente da fare. A quanto si apprende l’uomo era uscito per una corsa in bicicletta, era senza documenti, aveva con sé soltanto il telefonino. All’altezza della rotonda del cimitero è stato colto da. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, avrebbe accostato e tentato di bere, perché la borraccia è stata trovata a terra, ma poi si èto senza più riprendere conoscenza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Idel 118 hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma dopo quaranta minuti di rianimazione hanno dovuto arrendersi. Chi conosceva ...

