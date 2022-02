Màkari | l' ultimo episodio | le anticipazioni sulla fiction con Claudio Gioè

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Makari 2 arriva all': stasera, lunedì 21 febbraio, andrà in onda il gran finale dellatargata Rai 1 con. L'caso di Saverio lo porterà a conoscere meglio ...

Makari 2 arriva all'episodio: stasera, lunedì 21 febbraio, andrà in onda il gran finale della Fiction targata Rai 1 con Claudio Gioè. L'caso di Saverio lo porterà a conoscere meglio Teodoro, il suo rivale in amore. L'episodio, dal titolo ' Il lusso della giovinezza ', è il terzo di questa seconda stagione di Magari. I titoli ...... 'Il lusso della giovinezza': la vita di Suleima sconvolta da un grave lutto, Saverio però vuole vederci chiaro e attirerà su di sè le antipatie di molti Per il terzo elunedì, in prima serata ...