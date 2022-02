Màkari | le anticipazioni | un tragico evento nell' ultimo episodio della fiction

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Makari 2 arriva all': stasera, lunedì 21 febbraio, andrà in onda il gran finaletargata Rai 1 con Claudio Gioè. L'caso di Saverio lo porterà a conoscere meglio ...

Advertising

TvCircle1 : RT @TvCircle1: Le #anticipazioni della terza ed ultima puntata di “#Màkari 2”: le indagini di Saverio Lamanna alias #ClaudioGioè, affiancat… - sellerioeditore : RT @SoloLibri: Makari 2: le anticipazioni dell'ultima puntata stasera in tv: @sellerioeditore @gaetanosava ?? @emmabaccaglio @RaiUno ? https… - SoloLibri : Makari 2: le anticipazioni dell'ultima puntata stasera in tv: @sellerioeditore @gaetanosava ?? @emmabaccaglio… - globalistIT : Le anticipazioni sull'episodio conclusivo di Makari - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Le anticipazioni della terza ed ultima puntata di “#Màkari 2”: le indagini di Saverio Lamanna alias #ClaudioGi... https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari anticipazioni

TV e Spettacolo Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani contro, la serie tv con C[...] Il primo cittadino della città di Trapani, Giacomo Tranchida, si scaglia contro la serie t [...] Delitti in ...Makari 2 arriva all'ultimo episodio: stasera, lunedì 21 febbraio, andrà in onda il gran finale della Fiction targata Rai 1 con Claudio Gioè. L'ultimo caso di Saverio lo porterà a conoscere meglio ...