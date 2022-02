Makari 2 terza puntata | trama e anticipazioni 21 febbraio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022). Lunedì 21torna su Rai 1 la fiction con protagonista Claudio Gioè con la seconda stagione. Di seguitodella nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING. Dal romanzo omonimo di Gaetano Savatteri edito da Sellerio Editorie. Un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de La città del sole: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente ...