Makari 2 | anticipazioni ultima puntata del 21 Febbraio e terza stagione

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La fiction di Rai Uno2 volge al termine. Stasera alle ore 21.25 su Rai ci sarà l’in cui verranno concluse molte vicende del protagonista Claudio Gioè. Scopriamo che cos’accadrà fra poche ore.2: ledell’Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè dovrà vedersela con un grave lutto che sconvolgerà Suleima (Ester Pantano). Infatti il capo della sua fidanzata, il fascinoso Teodoro Bettini verrà ritrovato morto. È precipitato dalle pendici di un altura. Per tutti è un incidente escursionistico, ma secondo il nostro giornalista non è così. Si tratta di un omicidio. Lamanna indagherà nonostante il rischio di inimicarsi i ragazzi della “Città del sole” e affronterà una verità che nessuno vorrebbe conoscere perché ...

2, ledella terza e ultima puntata 'Il lusso della giovinezza' L'ultima puntata di2 , dal titolo ' Il lusso della giovinezza ', ruota intorno a una morte sconvolgente e ...E se oggi ci sarà l'ultima e imperdibile puntata di, serie tv giunta alla sua seconda stagione, dal prossimo 28 febbraio su Rai 1 andrà in onda ... quando inizia la serie tv:e ...In un mondo televisivo nel quale del Commissario Montalbano non c’è più certezza, indagini e Sicilia hanno trovato un porto sicuro in Màkari, fiction prodotta dalla stessa casa produttrice, la Palomar ...Questa sera, alle 21.25 su Raiuno, un nuovo appuntamento con la fiction che vede Claudio Gioè nei panni del giornalista Saverio Lamanna ...