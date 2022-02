“Ma è stato Barù” Che imbarazzo al GF Vip | la regia costretta a richiamarlo Si è visto e sentito

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ancoraal centro dell’attenzione al ‘GF Vip’. E non per cose positive, infatti èripreso a gran voce da un’autrice del reality show di Canale 5 per un gesto inappropriato. Il video che lo ritrae, mentre si rende protagonista di questo atto, è diventato virale sul web e tutti sono rimasti sorpresi dal suo comportamento. Una situazione decisamente difficile anche solo da immaginare, ma ciò che ha sorpreso molti è che lui abbia reagito difendendo assolutamente il suo modo di fare e quindi il suo atteggiamento. Proprio divi abbiamo parlato in un precedente articolo. Il nipote di Costantino della Gherardesca èattaccato da Alessandro Cecchi Paone per una frase choc proferita qualche settimana fa contro la cantante Noemi: “Ha detto una frase intollerabile, chieda scusa o venga subito escluso. Ha ...