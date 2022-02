M5S, Diaco: Villa Pamphilj, stop abbattimenti e potature selvagge (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “L’amministrazione Gualtieri la smetta di devastare Villa Pamphilj: il Regolamento sul Verde e il Paesaggio Urbano approvato dall’amministrazione Raggi va rispettato in ogni sua parte, dunque stop immediato a potature e abbattimenti selvaggi delle alberature, alcune delle quali storiche e pluricentenarie, che costituiscono un vero patrimonio ambientale della Villa.” “Ci arrivano segnalazioni agghiaccianti in tal senso: il rispetto per il verde urbano è rispetto per la vita”. Così in un comunicato il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S). (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “L’amministrazione Gualtieri la smetta di devastare: il Regolamento sul Verde e il Paesaggio Urbano approvato dall’amministrazione Raggi va rispettato in ogni sua parte, dunqueimmediato aselvaggi delle alberature, alcune delle quali storiche e pluricentenarie, che costituiscono un vero patrimonio ambientale della.” “Ci arrivano segnalazioni agghiaccianti in tal senso: il rispetto per il verde urbano è rispetto per la vita”. Così in un comunicato il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele(M5S). (Agenzia Dire)

