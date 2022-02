Lutto nella musica, Alberto lascia un vuoto incolmabile: è successo di fronte al figlio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lutto nel mondo della musica, è morto il maestro di musica, nonché talentoso pianista, Alberto Crivellari. L’uomo è morto a 56 anni all’improvviso durante la mattinata di sabato 19 febbraio. Alberto è decedeuto a Transacqua di Fiera di Primiero (Trento) dove si era recato con il figlio di 10 anni per trascorrere una giornata di svago. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato comunque nulla da fare. Era nato a Piove di Sacco Alberto Crivellari, ma viveva a Padova dove insegnava in una scuola media musicale dopo il diploma in pianoforte. Come dicevamo era un vero talento: si era diplomato giovanissimo al Conservatorio Pollini di Padova dove era stato ammesso con dispensa ministeriale alla fine della scuola elementare. Una comunità sotto choc a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)nel mondo della, è morto il maestro di, nonché talentoso pianista,Crivellari. L’uomo è morto a 56 anni all’improvviso durante la mattinata di sabato 19 febbraio.è decedeuto a Transacqua di Fiera di Primiero (Trento) dove si era recato con ildi 10 anni per trascorrere una giornata di svago. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato comunque nulla da fare. Era nato a Piove di SaccoCrivellari, ma viveva a Padova dove insegnava in una scuola mediale dopo il diploma in pianoforte. Come dicevamo era un vero talento: si era diplomato giovanissimo al Conservatorio Pollini di Padova dove era stato ammesso con dispensa ministeriale alla fine della scuola elementare. Una comunità sotto choc a ...

