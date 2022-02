LUNANA | il villaggio alla fine del mondo | al cinema dal 31 marzo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 31il film: ILDELdi Pawo Choyning Dorji, il primo film totalmente realizzato in Bhutan a essere candidato al Premio Oscar 2022 come Miglior Film Internazionale. Cosa significa essere Felici? In unin cui le persone sembrano aver perso la loro spiritualità in cerca del benessere materiale, il Bhutan è un modello da cui trarre ispirazione: è qui infatti che il PIL è sostituito dal FIL, l’indice di Felicità Interna Lorda.: ILDELè ambientato e realizzato nel paese più felice del, ma cosa significa davvero essere felici? Ed è possibile trovare la felicità in un posto che non ti ...

Con una storia, tra l'altro, che punta l'attenzione dell'Academy Award su uno dei più remoti angoli della Terra: Lunana, minuscolo villaggio himalayano di 56 anime appeso a 4.800 metri d'altitudine e ...