L' ultimo saluto del college a Claudio | lo studente italiano morto a New York

AGI. - Una serie di palloncini bianchi, su cui avevano scritto dediche e messaggi, sono stati fatti volare in cielo. Così gli studenti della EF Academy di Tarrytown, a nord di New York, hanno dato l'ultimo saluto a Claudio Mandia, 17 anni, il ragazzo di Battipaglia trovato morto nella sua stanza al campus, la notte tra giovedì e venerdì. I genitori erano arrivati dall'Italia proprio venerdì per festeggiare con lui i suoi diciotto anni, quando sono stati raggiunti dalla notizia. Lo zio del ragazzo, Pietro Benesatto, ha parlato di "cause naturali", escludendo l'ipotesi che il nipote potesse essere stato vittima di aggressione. La polizia ha ascoltato i compagni di Claudio nel tentativo di ricostruire le ore precedenti al momento in cui il ragazzo è rientrato nella sua stanza.

