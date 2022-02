“L’Ue sanzioni subito la Russia” Kiev chiede a Bruxelles di passare dalle parole ai fatti Borrell | “Siamo pronti quando arriverà il momento”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Crediamo che ci siano buone e legittime ragioni per imporre ora alcuneper dimostrare che l’Unione europea non sta solo discutendo di, ma che è pronta aai”. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, al suo arrivo al Consiglio Ue per gli Affari esteri dedicato alla crisi trae Ucraina. Oggi il Consiglio Ue per gli Affari esteri sulla crisi trae Ucraina Dalla riunione di oggi tra i ministri degli Esteri Ue “ci aspettiamo decisioni”, ha sottolineato ancora Kuleba. “Ci sono molte decisioni che l’Unione europea può prendere adesso – ha aggiunto il capo della diplomazia ucraina – per mandare messaggi chiari allache la sua escalation non ...