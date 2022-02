Love is in the air, anticipazioni 22 febbraio: Serkan rinuncia al progetto (Di lunedì 21 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di martedì 22 febbraio. Serkan rinuncia al progetto di lavoro per Eda. La luna di miele di Eda e Serkan non va come previsto. La situazione sta precipitando a causa di alcune voci fatte circolare dalla signora Deniz, che mettono a rischio l’intero progetto del porto turistico a cui stanno lavorando insieme Serkan e Kemal. Eda, Serkan e la signora Deniz (Love is in the air)La coppia di sposi è partita per l’Italia con un aereo privato per vivere la luna di miele tanto attesa. Dopo cinque anni, il matrimonio c’è finalmente stato. La storia d’amore di Eda e Serkan è stata tanto appassionata quanto ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 21 febbraio 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di martedì 22aldi lavoro per Eda. La luna di miele di Eda enon va come previsto. La situazione sta precipitando a causa di alcune voci fatte circolare dalla signora Deniz, che mettono a rischio l’interodel porto turistico a cui stanno lavorando insiemee Kemal. Eda,e la signora Deniz (is in the air)La coppia di sposi è partita per l’Italia con un aereo privato per vivere la luna di miele tanto attesa. Dopo cinque anni, il matrimonio c’è finalmente stato. La storia d’amore di Eda eè stata tanto appassionata quanto ...

