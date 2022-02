Love is in the Air (anticipazioni 21-25/02/2022): Eda vuole interrompere la luna di miele in Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Love is in the air luna di miele non facile per Eda e Serkan. I due protagonisti di Love is in the Air dovranno fare i conti con un grave problema lavorativo finanziario. Ma scopriamo di cosa si tratta. Love is in the air è in onda dal lunedì 21 febbraio a venerdì 25 febbraio 2022. Love is in the Air: anticipazioni da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022 Alla festa di matrimonio, Kerem scopre finalmente che Pina non è fidanzata e che quel “tesoro” che le aveva sentito dire al telefono era rivolto al suo fratello gemello. Intanto, Piril cerca di nascondere ai novelli sposi un grave problema che è sorto con il progetto in Qatar, riproponendosi di parlarne con Serkan al ritorno dalla luna di miele. La ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022)is in the airdinon facile per Eda e Serkan. I due protagonisti diis in the Air dovranno fare i conti con un grave problema lavorativo finanziario. Ma scopriamo di cosa si tratta.is in the air è in onda dal lunedì 21 febbraio a venerdì 25 febbraiois in the Air:da lunedì 21 a venerdì 25 febbraioAlla festa di matrimonio, Kerem scopre finalmente che Pina non è fidanzata e che quel “tesoro” che le aveva sentito dire al telefono era rivolto al suo fratello gemello. Intanto, Piril cerca di nascondere ai novelli sposi un grave problema che è sorto con il progetto in Qatar, riproponendosi di parlarne con Serkan al ritorno dalladi. La ...

