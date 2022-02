“Lotta contro il cancro”. Michelle Hunziker, commozione sui social: “Combatte con dignità” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Per Michelle Hunziker questo è indubbiamente un periodo difficile, ma la difficoltà e il cambiamento, drastici vista la fine delle nozze con Tomaso Trussardi, le stanno donando anche stimoli. Basta vederla felice a Michelle Impossibile. Ma tutto ciò è accaduto grazie al suo modo di vedere la vita. Quello che insegnano persone come Carolina Marconi. L’ex gieffina Carolina Marconi, com’è noto, da molti mesi sta Lottando contro un tumore al seno, scoperto quando si stava facendo visitare con l’idea di avere presto un bambino con il marito Alessandro Trulli. Un fulmine al ciel sereno che ha cambiato per sempre la sua vita. Quest’ultima ha regalato il suo libro a Michelle Hunziker che si è commossa. Michelle Hunziker parla del ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 21 febbraio 2022) Perquesto è indubbiamente un periodo difficile, ma la difficoltà e il cambiamento, drastici vista la fine delle nozze con Tomaso Trussardi, le stanno donando anche stimoli. Basta vederla felice aImpossibile. Ma tutto ciò è accaduto grazie al suo modo di vedere la vita. Quello che insegnano persone come Carolina Marconi. L’ex gieffina Carolina Marconi, com’è noto, da molti mesi standoun tumore al seno, scoperto quando si stava facendo visitare con l’idea di avere presto un bambino con il marito Alessandro Trulli. Un fulmine al ciel sereno che ha cambiato per sempre la sua vita. Quest’ultima ha regalato il suo libro ache si è commossa.parla del ...

Advertising

DantiNicola : Il #ParlamentoEuropeo ha approvato i nostri emendamenti grazie ai quali la relazione su lotta contro il cancro ora… - AngeloCiocca : Una scelta FOLLE, che non ha nulla a che vedere con il reale contrasto alla lotta contro il #cancro ma che andrebbe… - gparagone : E' con grande gioia che abbraccio l'amico William, sovranista autentico. Con lui e il suo gruppo di amici la lotta… - gianlucalisi : RT @gianluca826: Stefano Puzzer in corteo a Trieste: 'Uniti contro il Green Pass, continua la lotta' #Lagentecomenoinonmollamai #Puzzer #no… - Marcell15175598 : RT @gianluca826: Stefano Puzzer in corteo a Trieste: 'Uniti contro il Green Pass, continua la lotta' #Lagentecomenoinonmollamai #Puzzer #no… -