Lotta al climate change | la classe energetica degli edifici la rileverà il satellite

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’intensità dei colori caldi, da giallo a rosso, metterà in evidenza a colpo d’occhio quali sono le fonti di dispersione del calore più attive in una città grazie a un progetto spaziale europeo che parte dal Regno Unito, ma sarà in grado di censire glidi tutto il mondo. Sarà possibile grazie a una flottiglia di satelliti dotati di rilevatori di radiazioni infrarosse ad alta definizione che mostreranno non solo qualiperdono livelli significativi di energia, ma anche in quali punti. A questo scopo sono in costruzione sette sonde per immagini termiche a Guildford, nel Surrey, destinate a svolgere un ruolo chiave nella battaglia contro il riscaldamento globale, mostrando come le case, gli uffici e le città possono essere resi più efficienti dal punto di vista energetico, grazie alla compagnia spaziale britannica ...