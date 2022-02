Lo sciamano Durek ha chiesto a re Harald di Norvegia la mano della principessa Märtha Louise

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Loavrebbeal redie alla regina Sonja la. La coppia si frequenta ormai dal 2019, e laaveva precedentemente dichiarato la sua intenzione di trasferirsi in California al suo fianco. Tuttavia sembra che la celebrità americana non abbia formalizzato la richiesta secondo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sciamano Durek

Velvet Gossip

In questi anni sono passati agli onori delle cronache come la principessa e lo, la strana coppia che ha imbarazzato la corona di Norvegia e dimostrato una volta di più ... luiVerrett , ...In questi anni sono passati agli onori delle cronache come la principessa e lo, la strana coppia che ha imbarazzato la corona di Norvegia e dimostrato una volta di più ... luiVerrett , ...Lo sciamano Durek avrebbe chiesto al re Harald di Norvegia e alla regina Sonja la mano della principessa Märtha Louise. La coppia si frequenta ormai dal 2019, e la principessa aveva ...