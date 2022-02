Live Serie A | Gli squalificati per la 27^: assenze pesanti per l'Atalanta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Atalantasqualificati:Demiral - 1 giornata - Salta Sampdoria (27ª)Djimsiti - 1 giornata - Salta Sampdoria (27ª)BOLOGNAsqualificati:Medel - 1 giornata - Salta Spezia (26ª)Svanberg - 1 giornata -... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 21 febbraio 2022):Demiral - 1 giornata - Salta Sampdoria (27ª)Djimsiti - 1 giornata - Salta Sampdoria (27ª)BOLOGNA:Medel - 1 giornata - Salta Spezia (26ª)Svanberg - 1 giornata -...

