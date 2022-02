Live Cagliari-Napoli 0-0 | Azzurri sono graziati da Deiola

Advertising

fcin1908it : LIVE SERIE A / Cagliari-Napoli: 1-0. Gaston Pereiro beffa Ospina: vantaggio rossoblù - CalcioOggi : Cagliari-Napoli: 0-0, azzurri in difficoltà | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - MondoNapoli : LIVE - Il Cagliari sfiora il vantaggio: Napoli in difficoltà! - -

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna - Spezia, ultima partita della ventiseiesima giornata di Serie AA pochi minuti dal fischio finale di- Napoli, Bologna e Spezia scendono in campo nell'ultima partita della ventiseiesima giornata di Serie A. Un turno caratterizzato dalle tante sorprese nella parte alta della classifica, ma ...Il post partita della sfida frae Napoli, 26esima giornata del campionato italiano di Serie A: siamo in diretta su TwitchIl post partita di- Napoli èsu Twitch, come sempre sul canale di Calciomercato.it. Segui tutti i commenti sulla sfida fra la squadra sarda e gli azzurri di Spalletti. CMIT TVConduce Marco Giordano, che ...20.04 - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Durante la pausa Edoardo Goldaniga, difensore rossoblù, in intervenuto da bordocampo al microfono di Dazn: "Siamo partiti bene, ma ci sono ancora 45 minuti fondamental ...Durante la pausa Edoardo Goldaniga, difensore rossoblù, in intervenuto da bordocampo al microfono di Dazn: "Siamo partiti bene, ma ci sono ancora 45 minuti fondamentali. Stiamo giocando con cattiveria ...