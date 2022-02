“L’inutile tirannia”: The Spectator stronca il governo dei “migliori”. Meloni: “Non ci rassegniamo” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “L’inutile tirannia del Covid pass italiano”. Titola così il prestigioso settimanale “The Spectator”. Giorgia Meloni dai suoi profili social riporta il titolo che la rivista britannica dedica al nostro contrasto al covid. Scrive la leader di FdI: il periodico “analizza in modo impietoso quello che sta accadendo in Italia sotto il “governo dei migliori”. E parla apertamente di dittatura: un governo non voluto dai cittadini prende decisioni catastrofiche commettendo errori troppo grandi per avere la forza di tornare indietro”. Meloni: “The Spectator” parla dell’anomalia italiana sul Green pass” Prosegue Giorgia Meloni: “Le restrizioni stanno peggiorando la situazione economica e sociale e il Green Pass non serve a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) “del Covid pass italiano”. Titola così il prestigioso settimanale “The”. Giorgiadai suoi profili social riporta il titolo che la rivista britannica dedica al nostro contrasto al covid. Scrive la leader di FdI: il periodico “analizza in modo impietoso quello che sta accadendo in Italia sotto il “dei”. E parla apertamente di dittatura: unnon voluto dai cittadini prende decisioni catastrofiche commettendo errori troppo grandi per avere la forza di tornare indietro”.: “The” parla dell’anomalia italiana sul Green pass” Prosegue Giorgia: “Le restrizioni stanno peggiorando la situazione economica e sociale e il Green Pass non serve a ...

