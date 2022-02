L’importanza dell’ergoterapia per i bambini | quando è utile e i benefici

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Non tutti conosconoper i. Scopriamo quali sono le principali situazioni in cui si applica,e idi questa terapia in età pediatrica. Cos’è l’ergoterapia? L’ergoterapia è un metodo di cura che solitamente affianca altri tipi di terapie, come quella somatica o la psicoterapia. Ciò che “cura”, in particolare, è un’attività lavorativa serena e ben organizzata. Per chi ha una disabilità o un’invalidità fisica, l’ergoterapia funziona soprattutto come fisioterapia, perché potenzia le parti più fragili del corpo. Più in generale, l’ergoterapia prevede una serie di azioni che mirano a sviluppare il potenziale di ciascun individuo, incrementando la sua abilità di intervenire attivamente sulla propria vita, in ambito professionale e ...