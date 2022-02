L’importanza della reputazione digitale per le Aziende (Di lunedì 21 febbraio 2022) La reputazione digitale per le Aziende è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando ci si espone online. Come dimostrano gli studi, sono moltissimi gli utenti che basano il proprio giudizio sulle recensioni di un’Azienda, sulla sua comunicazione digitale e sul suo numero di followers. Proprio per questo, la reputazione online ha assunto sempre più importanza negli ultimi decenni. Vediamo dunque come creare una solida presenza sul web e come migliorare la propria reputazione digitale. Brand Identity, Brand Awareness e Brand Reputation: facciamo chiarezza Per prima cosa, facciamo chiarezza su questi tre termini: qual è la differenza tra Brand Identity, Brand Awareness e Brand Reputation? In breve, possiamo dire che tutti e tre sono elementi ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Laper leè un aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando ci si espone online. Come dimostrano gli studi, sono moltissimi gli utenti che basano il proprio giudizio sulle recensioni di un’Azienda, sulla sua comunicazionee sul suo numero di followers. Proprio per questo, laonline ha assunto sempre più importanza negli ultimi decenni. Vediamo dunque come creare una solida presenza sul web e come migliorare la propria. Brand Identity, Brand Awareness e Brand Reputation: facciamo chiarezza Per prima cosa, facciamo chiarezza su questi tre termini: qual è la differenza tra Brand Identity, Brand Awareness e Brand Reputation? In breve, possiamo dire che tutti e tre sono elementi ...

