Liga, Dazn cede i diritti tv a Telefonica: accordo sino al 2027 per 1,4 miliardi di euro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dazn detiene i diritti tv per la trasmissione di molteplici incontri di molteplici campionati europei di alto livello. Oltre la Serie A, come noto agli appassionati di calcio italiani, l’emittente streaming possiede il permesso per trasmettere gli eventi della Liga spagnola, con risonanza non solo nazionale ma internazionale, considerando per esempio il tradizionale Clasico tra Real Madrid e Barcellona. In questo contesto, Dazn ha trovato un accordo con Telefonica, compagnia iberica di telecomunicazioni, per la cessione dei diritti della Liga sino al 2027; legame professionale esattamente da 1,4 miliardi totali, dopo un primo accordo primordiale da 4,95 ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022)detiene itv per la trasmissione di molteplici incontri di molteplici campionatipei di alto livello. Oltre la Serie A, come noto agli appassionati di calcio italiani, l’emittente streaming possiede il permesso per trasmettere gli eventi dellaspagnola, con risonanza non solo nazionale ma internazionale, considerando per esempio il tradizionale Clasico tra Real Madrid e Barcellona. In questo contesto,ha trovato uncon, compagnia iberica di telecomunicazioni, per la cessione deidellaal; legame professionale esattamente da 1,4totali, dopo un primoprimordiale da 4,95 ...

