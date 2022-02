“L’ho scoperto”. GF Vip, la concorrente top inchioda Alex Belli: ha visto ciò che ha fatto a Soleil (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip i colpi di scena non mancano mai. Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sono sempre più le protagoniste. Domenica sera al GF Vip è andata in scena la consueta festa del fine settimana ma stavolta le conseguenze sono state molto pesanti con Soleil e Alex ai ferri cortissimi ma non solo. Contro l’attore anche Katia Ricciarelli con la quale Soleil si è confessata nella notte del Grande Fratello Vip. Riguardo al bacio con Delia Katia ha un’idea ben precisa: “Puoi tu arrivare se ti fa male, se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una stronzata”. Parole che arrivano dopo che al GF Vip Soleil aveva avuto un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip i colpi di scena non mancano mai., Delia Duran eSorge sono sempre più le protagoniste. Domenica sera al GF Vip è andata in scena la consueta festa del fine settimana ma stavolta le conseguenze sono state molto pesanti conai ferri cortissimi ma non solo. Contro l’attore anche Katia Ricciarelli con la qualesi è confessata nella notte del Grande Fratello Vip. Riguardo al bacio con Delia Katia ha un’idea ben precisa: “Puoi tu arrivare se ti fa male, se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una stronzata”. Parole che arrivano dopo che al GF Vipaveva avuto un ...

occhiv3rdi : RT @V_Ro26: Francese, ho scoperto Emma per caso, quest'estate. Una cotta immediata. Sto anche imparando l'italiano per capire la sua langua… - HOBIQUlTY : nell’archivio cittadino hanno trovato una foto d’epoca di due innamorati seduti su un ponte di un ruscello e second… - LaGhisaura : @DarkLadyMouse @graz848 Due o tre giorni fa ho scoperto l'ennesima twitstar (si chiamano così, no?) che mi ha blocc… - MassimoSilla_ : @PoliticaPerJedi La cosa che ho scoperto lavorando per un po' ad un servizio di Autostrade è che la maggior parte d… - idkhowit : ho appena scoperto di essere l'unica che ha l'insufficienza a informatica -

