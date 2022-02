L’ex-Nar Gilberto Cavallini querela Paola Ferrari per le sue parole alla trasmissione Belve: fantasie (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’ex-Nar Gilberto Cavallini querela Paola Ferrari per le sue dichiarazioni rilasciate il 18 febbraio scorso alla trasmissione “Belve” nel corso della quale incalzata dalla giornalista Francesca Fagnani, parlando della sua vita pubblica e privata, ha raccontato un episodio sulle sue amicizie degli anni ‘70. “Ci fu un caso che non ho mai raccontato ma che mi ha segnato – sostiene la Ferrari parlando fronte alle telecamere della trasmissione di Rai 2 condotta dalla Fagnani. – Fu quando assistetti alla denuncia da parte di un esponente della destra di Gilberto Cavallini, il capo dei Nar insieme a Mambro e Fioravanti: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022)-Narper le sue dichiarazioni rilasciate il 18 febbraio scorso” nel corso della quale incalzata dgiornalista Francesca Fagnani, parlando della sua vita pubblica e privata, ha raccontato un episodio sulle sue amicizie degli anni ‘70. “Ci fu un caso che non ho mai raccontato ma che mi ha segnato – sostiene laparlando fronte alle telecamere delladi Rai 2 condotta dFagnani. – Fu quando assistettidenuncia da parte di un esponente della destra di, il capo dei Nar insieme a Mambro e Fioravanti: ...

Advertising

fattoquotidiano : Terrorismo nero, arrestato in Slovenia l’ex Nar Fabrizio Dante: andrà all’ergastolo dopo 37 anni per l’omicidio di… - Lazio_TV : L'omicidio, brutale, nel 1985 sulla Roma-L'Aquila, alle porte della Capitale. L'ex terrorista rintracciato in Slove… - shiwasekitai : RT @fattoquotidiano: Terrorismo nero, arrestato in Slovenia l’ex Nar Fabrizio Dante: andrà all’ergastolo dopo 37 anni per l’omicidio di un… - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: Terrorismo nero, arrestato in Slovenia l’ex Nar Fabrizio Dante: andrà all’ergastolo dopo 37 anni per l’omicidio di un… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Terrorismo nero, arrestato in Slovenia l’ex Nar Fabrizio Dante: andrà all’ergastolo dopo 37 anni per l’omicidio di un… -